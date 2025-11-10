Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Руслана Болотова с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Вы обеспечиваете общественный порядок, защищаете права граждан, помогаете им в сложных ситуациях. Это ответственная, социально значимая служба, требующая честности, принципиальности, решительности.

Иркутск гордится своими правоохранителями, помнит и чтит тех, кто до последних минут жизни оставался преданным долгу, проявил отвагу и мужество. Спасибо за служение Родине! Убежден: ваши опыт и верность профессии станут надежным ориентиром для молодого поколения.

Особые слова благодарности — вашим семьям: они с пониманием и терпением относятся к непростой службе, внезапным вызовам, ночным дежурствам. Их поддержка и забота — ваш надежный тыл.

Желаю сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, успехов в работе, а вашим родным и близким — благополучия и гордости за вас!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.