Поздравление Руслана Болотова с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ

Иркутск гордится своими правоохранителями, помнит и чтит тех, кто до последних минут жизни оставался преданным долгу, проявил отвагу и мужество. Спасибо за служение Родине! Убежден: ваши опыт и верность профессии станут надежным ориентиром для молодого поколения.