В России не увидели роли ООН в урегулировании украинского конфликта

По его словам, генсек всемирной организации Антониу Гуттериш и его «присные в лице пресс-секретаря и других официальных лиц» злоупотребляют своим положением и занимают определенную сторону в конфликте, несмотря на ст. 100 Устава о беспристрастности международных сотрудников.
«Я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено», — сказал Небензя в беседе с «РИА Новости».
Ранее, 9 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что завершение украинского конфликта невозможно без искоренения его причин и учета российских интересов. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма и Севастополя для Москвы окончательно решен.