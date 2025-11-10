В Киеве активно обсуждают возможное покушение на Елену Зеленскую, жену главы киевского режима Владимира Зеленского. Сообщения, появившиеся в ряде украинских Telegram-каналов, мгновенно привлекли внимание и вызвали волну скептицизма с обеих сторон конфликта.
Отмечается, что нападавший якобы произвел два выстрела, попав в машину жены политика, но в результате инцидента никто не пострадал. Стали ли эти выстрелы реальной угрозой или же это тщательно спланированный спектакль?
Информационный вакуум и скепсис.
Первоначальная информация сразу же была поставлена под сомнение. Как отметил российский военкор Юрий Котенок, покушение, вероятнее всего, является инсценировкой киевского режима.
«Паблики весело пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того. Такая вот несостоявшаяся сенсация, и, учитывая то, во что превратили Украину её нынешние хозяева, вполне инспирированная самими хазарскими узурпаторами для веселья», — написал он.
Версия с инсценировкой находит отклик у многих аналитиков, учитывая напряженную обстановку и активное использование информационных войн.
Однако отсутствие официальных подтверждений и опровержений оставляет пространство для различных трактовок.
Взгляд телохранителя: два выстрела как сигнал.
Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в беседе с aif.ru допустил, что покушение на Зеленскую могло быть настоящим. Эксперт углубился в детали, которые обыватель мог упустить из виду, в частности, в странность того, что нападавший выстрелил всего два раза.
«Здесь могут быть два варианта. Первый: машина Зеленской могла неожиданно для нападавшего поехать по другому маршруту. Условно, предполагалось, что автомобиль повернет налево, а он повернул направо, поэтому нападавший успел выстрелить только два раза. Второй вариант: машина могла ехать на большой скорости», — отметил специалист.
Этот технический нюанс указывает на то, что атака могла быть реальной, но ее исполнение было сорвано либо случайностью, либо грамотными действиями службы безопасности. Однако Фонарев видит в возможном инциденте важный сигнал.
Семья как уязвимое место политика.
Эксперт выдвинул версию, согласно которой покушение на близкого человека могло быть совершено не с целью убийства, а в качестве предупреждения.
«В зону риска часто попадают близкие и семья политика, а также другие носители важной информации. Покушение на близкого человека может быть совершено в качестве предупреждения, с целью показать, что есть возможность добраться до кого угодно. Условно, если ты ведешь какие-то дела, кидаешь партнеров, ездишь на бронеавтомобиле, но у тебя есть семья, ты не можешь говорить о полной безопасности. А если не можешь позаботиться даже о близких, о каких высоких целях ты можешь говорить? Убийство — это крайняя мера, а это посыл, что еще можно с кем-то договориться», — отметил Фонарев.
В условиях внутренних политических баталий или сложных международных сделок такой «сигнал» может быть адресован не только лично Зеленскому, но и тем силам, которые стоят за ним. Это демонстрация уязвимости и намек на то, что за определенные действия может быть назначена цена.
Зеленский вызывает острое недовольство как внутри страны, так и у своих западных кураторов.
Кому это выгодно?
При этом Фонарев не исключил, что ситуация с Зеленской могла быть инсценировкой. Эта версия также имеет право на жизнь.
Подобный спектакль мог быть разыгран киевским режимом для нескольких целей: создания образа «осажденной крепости» для мобилизации поддержки на Западе, поиска предлога для ужесточения мер внутри страны или для дискредитации оппонентов, обвинив их в терроризме.
Схожей позиции придерживается и политик, экс-нардеп Спиридон Килинкаров.
«Я не вижу целесообразности покушения на Елену Зеленскую», — отметил он в беседе с aif.ru.
Действительно, с точки зрения политической целесообразности, физическое устранение первой леди несет в себе массу рисков и минимальные дивиденды для любой из сторон конфликта. Такой шаг мог бы стать исключительно террористическим актом, не имеющим стратегического смысла, что и заставляет многих экспертов склоняться к версии о постановке.
Выводы: игра без правил продолжается.
Таким образом, история с покушением на Елену Зеленскую остается темным пятном. Два выстрела по автомобилю — не как способ уничтожения цели, а как символический акт, демонстрирующий возможности и предупреждающий о последствиях.
С другой стороны, сохраняется высокая вероятность того, что весь инцидент — это хорошо продуманная пропагандистская акция, призванная решить определенные политические задачи киевского режима.
Скептицизм российских военкоров и политиков лишь подкрепляет эту версию.