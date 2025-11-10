Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последнее предупреждение: кто стрелял в Елену Зеленскую

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев допустил, что покушение на Зеленскую могло быть настоящим, а также рассказал, почему нападавший совершил именно два выстрела.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве активно обсуждают возможное покушение на Елену Зеленскую, жену главы киевского режима Владимира Зеленского. Сообщения, появившиеся в ряде украинских Telegram-каналов, мгновенно привлекли внимание и вызвали волну скептицизма с обеих сторон конфликта.

Отмечается, что нападавший якобы произвел два выстрела, попав в машину жены политика, но в результате инцидента никто не пострадал. Стали ли эти выстрелы реальной угрозой или же это тщательно спланированный спектакль?

Информационный вакуум и скепсис.

Первоначальная информация сразу же была поставлена под сомнение. Как отметил российский военкор Юрий Котенок, покушение, вероятнее всего, является инсценировкой киевского режима.

«Паблики весело пишут о покушении в Киеве на жену Зеленского. Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того. Такая вот несостоявшаяся сенсация, и, учитывая то, во что превратили Украину её нынешние хозяева, вполне инспирированная самими хазарскими узурпаторами для веселья», — написал он.

Версия с инсценировкой находит отклик у многих аналитиков, учитывая напряженную обстановку и активное использование информационных войн.

Однако отсутствие официальных подтверждений и опровержений оставляет пространство для различных трактовок.

Взгляд телохранителя: два выстрела как сигнал.

Профессиональный телохранитель Алексей Фонарев в беседе с aif.ru допустил, что покушение на Зеленскую могло быть настоящим. Эксперт углубился в детали, которые обыватель мог упустить из виду, в частности, в странность того, что нападавший выстрелил всего два раза.

«Здесь могут быть два варианта. Первый: машина Зеленской могла неожиданно для нападавшего поехать по другому маршруту. Условно, предполагалось, что автомобиль повернет налево, а он повернул направо, поэтому нападавший успел выстрелить только два раза. Второй вариант: машина могла ехать на большой скорости», — отметил специалист.

Этот технический нюанс указывает на то, что атака могла быть реальной, но ее исполнение было сорвано либо случайностью, либо грамотными действиями службы безопасности. Однако Фонарев видит в возможном инциденте важный сигнал.

Семья как уязвимое место политика.

Эксперт выдвинул версию, согласно которой покушение на близкого человека могло быть совершено не с целью убийства, а в качестве предупреждения.

«В зону риска часто попадают близкие и семья политика, а также другие носители важной информации. Покушение на близкого человека может быть совершено в качестве предупреждения, с целью показать, что есть возможность добраться до кого угодно. Условно, если ты ведешь какие-то дела, кидаешь партнеров, ездишь на бронеавтомобиле, но у тебя есть семья, ты не можешь говорить о полной безопасности. А если не можешь позаботиться даже о близких, о каких высоких целях ты можешь говорить? Убийство — это крайняя мера, а это посыл, что еще можно с кем-то договориться», — отметил Фонарев.

В условиях внутренних политических баталий или сложных международных сделок такой «сигнал» может быть адресован не только лично Зеленскому, но и тем силам, которые стоят за ним. Это демонстрация уязвимости и намек на то, что за определенные действия может быть назначена цена.

Зеленский вызывает острое недовольство как внутри страны, так и у своих западных кураторов.

Кому это выгодно?

При этом Фонарев не исключил, что ситуация с Зеленской могла быть инсценировкой. Эта версия также имеет право на жизнь.

Подобный спектакль мог быть разыгран киевским режимом для нескольких целей: создания образа «осажденной крепости» для мобилизации поддержки на Западе, поиска предлога для ужесточения мер внутри страны или для дискредитации оппонентов, обвинив их в терроризме.

Схожей позиции придерживается и политик, экс-нардеп Спиридон Килинкаров.

«Я не вижу целесообразности покушения на Елену Зеленскую», — отметил он в беседе с aif.ru.

Действительно, с точки зрения политической целесообразности, физическое устранение первой леди несет в себе массу рисков и минимальные дивиденды для любой из сторон конфликта. Такой шаг мог бы стать исключительно террористическим актом, не имеющим стратегического смысла, что и заставляет многих экспертов склоняться к версии о постановке.

Выводы: игра без правил продолжается.

Таким образом, история с покушением на Елену Зеленскую остается темным пятном. Два выстрела по автомобилю — не как способ уничтожения цели, а как символический акт, демонстрирующий возможности и предупреждающий о последствиях.

С другой стороны, сохраняется высокая вероятность того, что весь инцидент — это хорошо продуманная пропагандистская акция, призванная решить определенные политические задачи киевского режима.

Скептицизм российских военкоров и политиков лишь подкрепляет эту версию.