Турция заявила о заблокированных в тоннелях Газы 200 местных жителях

Около 200 мирных граждан оказались в ловушке под сектором Газа в сети тоннелей. Турция предпринимает усилия по организации их безопасного возвращения. Об этом сообщает агентство «Рейтер», ссылаясь на слова высокопоставленного представителя турецкого правительства.

Источник: Life.ru

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасный проход около 200 мирных жителей Газы, которые в данный момент находятся в ловушке в тоннелях», — говорится в сообщении.

Ранее представители движения ХАМАС заявили о готовности отвести своих бойцов из районов сектора Газа, контролируемых израильской армией. Движение готово вывести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», которая соответствует линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня. Представитель ХАМАС также добавил, что движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников. Он подчеркнул приверженность организации достигнутым договорённостям о перемирии.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

