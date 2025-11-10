Турция заявила о заблокированных в тоннелях Газы 200 местных жителях

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасный проход около 200 мирных жителей Газы, которые в данный момент находятся в ловушке в тоннелях», — говорится в сообщении.
Ранее представители движения ХАМАС заявили о готовности отвести своих бойцов из районов сектора Газа, контролируемых израильской армией. Движение готово вывести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», которая соответствует линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня. Представитель ХАМАС также добавил, что движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников. Он подчеркнул приверженность организации достигнутым договорённостям о перемирии.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.