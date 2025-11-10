Турция заявила о заблокированных в тоннелях Газы 200 местных жителях

Ранее представители движения ХАМАС заявили о готовности отвести своих бойцов из районов сектора Газа, контролируемых израильской армией. Движение готово вывести боевиков из так называемой «жёлтой зоны», которая соответствует линии разграничения, установленной в рамках соглашения о прекращении огня. Представитель ХАМАС также добавил, что движение предпринимает усилия для ускорения процесса возвращения Израилю тел погибших заложников. Он подчеркнул приверженность организации достигнутым договорённостям о перемирии.