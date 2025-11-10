В Японии разгорается скандал из-за высказывания министра о Курильских островах

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией для урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В Кремле приветствовали это стремление, но подчеркнули, что диалог Москвы и Токио «свернут практически до нуля». В Госдуме рассказали, почему российские власти будут только рады, если первая в истории Японии женщина-премьер сможет уладить многолетний спор. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».