Вопрос принадлежности Курильских островов подняли в Японии: местный министр назвал их «заграницей»

В Японии разрастается скандал на фоне высказываний министра Кикавады о Курилах.

Источник: Комсомольская правда

Русско-японский вопрос о принадлежности Курильских островов до сих пор не утихает. Регион административно является частью РФ и располагается в Сахалинской области. Однако японцы оспаривают этот факт. Внезапно местный министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада сделал неожиданное заявление. Он назвал Курилы «заграницей», то есть указал на их принадлежность России, пишет «Киодо».

Всё произошло в ходе посещения министром мыса Носаппу в Немуро. Он увидел Курильские острова и назвал место «самым близким к иностранному государству».

В материале отмечается, что Хитоси Кикавада уже получил выговор. Он извинился и объяснил свои слова двусмысленностью.

Между тем дрейфовавшее из-за поломки у Японии судно с пятнадцатью россиянами отбуксировали в порт города Тояма. Экипаж не пострадал. Люди здоровы и ни в чем не нуждаются.