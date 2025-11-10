Вопрос принадлежности Курильских островов подняли в Японии: местный министр назвал их «заграницей»

Русско-японский вопрос о принадлежности Курильских островов до сих пор не утихает. Регион административно является частью РФ и располагается в Сахалинской области. Однако японцы оспаривают этот факт. Внезапно местный министр по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавада сделал неожиданное заявление. Он назвал Курилы «заграницей», то есть указал на их принадлежность России, пишет «Киодо».