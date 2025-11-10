ООН вряд ли сможет сыграть сколько-нибудь существенную роль в урегулировании украинского конфликта, так как фактически поддерживает одну из его сторон. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Вместо того, чтобы строго следовать статье сотой устава о беспристрастности международных сотрудников, они, очевидно, занимают сторону в конфликте», — сказал Небензя РИА Новости, объясняя, почему он считает Всемирную Организацию неспособной сыграть роль в прекращении украинского кризиса.
Небензя добавил, что ООН, по его мнению, и не стремится сыграть в этом какую-либо роль.
Ранее посол РФ в Великобритании Келин заявил, что миротворческую роль на Украине должно исполнять ООН, а не НАТО.
Напомним, первый зам постпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Российская Федерация готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в любых форматах, но диалог на них должен быть содержательным и серьезным.