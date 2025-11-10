Какие вопросы планируют задать Главе Башкирии блогеры

Напомним, Прямая линия с Главой Башкирии пройдет во вторник, 11 ноября в 19 часов. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на всех республиканских телеканалах. Задать свой вопрос можно через бот во всех основных социальных сетях и мессенджерах, полный список их адресов по этой ссылке. Видеовопросы принимаются до 19.00 10 ноября 2025 года. На все вопросы, даже которые не прозвучат в прямом эфире, люди получат ответы.