Какие вопросы планируют задать Главе Башкирии блогеры

Популярный блогер Дамир Вахитов, известный как Дамир Ильгамович, записал обращение по поводу уровня зарплат на предприятиях республики.
«Мы с командой на протяжении полутора-двух лет занимаемся изучением вопроса нехватки рабочих рук в реальном секторе экономики страны. Я узнал важную вещь: Башкортостан — в числе регионов, где больше всего людей работают вахтовым методом. Вы часто говорите, что есть достойные зарплаты и у нас в регионе, поэтому у меня вопрос. Какие региональные предприятия могут обеспечить достойную зарплату нашим соотечественникам?» — говорит Дамир Вахитов.
Модель, певица, участница шоу «Голос» Дина Гарифуллина предложила Главе региона снова проводить большие республиканские конкурсы красоты.
«У нас раньше были большие, масштабные национальные конкурсы красоты, но сейчас они не проводятся. Как вы считаете, стоит ли, пора ли возродить такие конкурсы для демонстрации красоты и талантов наших людей?» — спросила Дина Гарифуллина.
Напомним, Прямая линия с Главой Башкирии пройдет во вторник, 11 ноября в 19 часов. Ее можно будет посмотреть в прямом эфире на всех республиканских телеканалах. Задать свой вопрос можно через бот во всех основных социальных сетях и мессенджерах, полный список их адресов по этой ссылке. Видеовопросы принимаются до 19.00 10 ноября 2025 года. На все вопросы, даже которые не прозвучат в прямом эфире, люди получат ответы.