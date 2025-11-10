Килинкаров: ФБР ведет расследование против Зеленского и Миндича

«Это связано с коррупционными схемами в энергетике, с освоением финансовых ресурсов, которые выделял Запад на укрепление и создание трехконтурной системы защиты энергообъектов, которая не была реализована за это время. Это связано с освоением финансовых ресурсов непосредственно на вооружении. Коррупционные схемы работали по очень многим направлениям, и в части этих направлений как раз участвовал тот самый человек, который попал в руки ФБР», — добавил экс-нардеп.