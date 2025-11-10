Килинкаров: ФБР ведет расследование против Зеленского и Миндича

В ближайший месяц Зеленского ждет крупный коррупционный скандал, сообщил aif.ru политик, экс-нардеп Спиридон Килинкаров. По его словам, один из чиновников из офиса президента Украины начал сотрудничать с ФБР и давать показания о коррупционных схемах.
«Чиновник из офиса президента, который работал напрямую в этих схемах коррупционных, связанных с Зеленским, Миндичем и другими, сотрудничает с ФБР и, по всей видимости, даёт показания на всю эту банду. Поэтому я думаю, что их ждут очень серьёзные коррупционные скандалы в самое ближайшее время. Я думаю, это вопрос нескольких недель, может быть месяц», — рассказал Килинкаров.
По его словам, расследование ФБР связано с рядом коррупционных схем, которые реализовывали киевские власти.
«Это связано с коррупционными схемами в энергетике, с освоением финансовых ресурсов, которые выделял Запад на укрепление и создание трехконтурной системы защиты энергообъектов, которая не была реализована за это время. Это связано с освоением финансовых ресурсов непосредственно на вооружении. Коррупционные схемы работали по очень многим направлениям, и в части этих направлений как раз участвовал тот самый человек, который попал в руки ФБР», — добавил экс-нардеп.
Ранее стало известно, что в ноябрьском отчете Еврокомиссии отмечено, что последние события ставят под сомнение «приверженность Украины антикоррупционной программе». Особое отмечены попытки ограничения независимости антикоррупционных ведомств.