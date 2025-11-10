Ричмонд
В Японии разразился скандал из-за высказывания министра Кикавады о Курилах

Генсек правительства Японии Минору Кихара сделал выговор министру Кикаваде за слова о Курилах.

Источник: Аргументы и факты

Скандал вызвали в Токио слова японского министра по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии традиционно называют южные Курильские острова) Хитоси Кикавады по поводу этого российского архипелага, сообщило агентство Kyodo.

По данным журналистов, во время поездки на Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, с которого можно увидеть Курильские острова. При этом Кикавада предположил, что мыс является «самым близким местом Японии к иностранному государству».

В публикации отмечается, что высказывание министра было расценено в стране как косвенное признание того, что Курильские острова принадлежат России. Источники агентства в японском правительстве рассказали, что в тот же день генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал выговор Кикаваде. Он назвал слова министра «неуместными и двусмысленными».

Позже Кикавада принёс извинения за своё высказывание и пообещал быть осторожным в своих заявлениях.

Напомним, в январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Курильские острова — это не «спорная территория», а Россия. Он добавил, что в соответствии с Конституцией РФ территориальный вопрос закрыт навсегда.

