В Японии разразился скандал из-за высказывания министра Кикавады о Курилах

Скандал вызвали в Токио слова японского министра по делам Окинавы и северных территорий (так в Японии традиционно называют южные Курильские острова) Хитоси Кикавады по поводу этого российского архипелага, сообщило агентство Kyodo.
По данным журналистов, во время поездки на Хоккайдо чиновник посетил мыс Носаппу, с которого можно увидеть Курильские острова. При этом Кикавада предположил, что мыс является «самым близким местом Японии к иностранному государству».
В публикации отмечается, что высказывание министра было расценено в стране как косвенное признание того, что Курильские острова принадлежат России. Источники агентства в японском правительстве рассказали, что в тот же день генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара сделал выговор Кикаваде. Он назвал слова министра «неуместными и двусмысленными».
Позже Кикавада принёс извинения за своё высказывание и пообещал быть осторожным в своих заявлениях.
Напомним, в январе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Курильские острова — это не «спорная территория», а Россия. Он добавил, что в соответствии с Конституцией РФ территориальный вопрос закрыт навсегда.