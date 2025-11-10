Ричмонд
Глава администрации Октябрьского района Новосибирска Каравайцев покинул свой пост

Сегодня, 10 ноября, Октябрьский район прощается с Федором Каравайцевым, который покидает пост главы администрации в связи с новым карьерным шагом. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

За полтора года своего руководства он сумел зарекомендовать себя как энергичный и компетентный лидер, внедрив множество инициатив, направленных на развитие района и улучшение качества жизни его жителей.

На время поиска нового главы исполнять обязанности возложены на первого заместителя администрации — Жанну Голикову. Жители ожидают, что под её руководством будут реализованы новые проекты, способствующие дальнейшему процветанию Октябрьского района.

Ранее Сиб.фм писал, что губернатор Новосибирской области Травников вручил полицейским новые автомобили.