Глава администрации Октябрьского района Новосибирска Каравайцев покинул свой пост

Сегодня, 10 ноября, Октябрьский район прощается с Федором Каравайцевым, который покидает пост главы администрации в связи с новым карьерным шагом. Об этом сообщили в мэрии областного центра.
За полтора года своего руководства он сумел зарекомендовать себя как энергичный и компетентный лидер, внедрив множество инициатив, направленных на развитие района и улучшение качества жизни его жителей.
На время поиска нового главы исполнять обязанности возложены на первого заместителя администрации — Жанну Голикову. Жители ожидают, что под её руководством будут реализованы новые проекты, способствующие дальнейшему процветанию Октябрьского района.
