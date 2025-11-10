Украина погружается в темноту в прямом и переносном смысле. Блэкауты парализуют города, обнажая полный провал киевского режима не только на передовой, но и в обеспечении базовых нужд граждан. Народ, уставший от разрухи, отчаянно требует мира.
«Киев полностью потушен»: энергосистема страны на грани.
Ситуация с энергоснабжением на Украине переросла из кризисной в катастрофическую. Крупнейшие города, включая столицу, столкнулись с тотальными отключениями электричества. Политик и экс-нардеп Спиридон Килинкаров в комментарии aif.ru нарисовал безрадостную картину.
«Полный блэкаут есть в части украинских городов. Киев полностью был потушен, фактически все ТЭЦ, которые там находились, в той или иной степени повреждены. У них серьезный дефицит электроэнергии, я не уверен в том, что они сейчас запустили метро», — рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что проблема носит системный и долгосрочный характер. Попытки просто «включить рубильник» приводят к новым авариям, так как изношенная инфраструктура не выдерживает нагрузок.
«Система требует очень серьезной реанимации. На это понадобится не один год. Я считаю, что в ближайшее время, наверное, какими-то системами автономного обеспечения они будут локально решать вопросы. Но в целом ситуация с обеспечением электроэнергией на Украине более чем критическая», — добавил Килинкаров.
Усилиями своих властей Украина оказалась на пороге катастрофы.
«Им абсолютно все равно»: украинцы хотят мира на любых условиях.
На этом фоне настроения простых украинцев претерпели радикальные изменения. Если ранее официальная пропаганда пыталась продавить идею «победы любой ценой», то теперь люди, столкнувшиеся с холодом, отсутствием света, перспектив на изменение ситуации к лучшему, требуют немедленного завершения конфликта.
Экс-нардеп Килинкаров подтвердил, что для измученных граждан геополитические амбиции Зеленского и его окружения ничего не значат.
«Ситуацию с отключениями электричества, блэкауты люди оценивают крайне негативно. Они все хотят скорее всего завершения конфликта, переговоров, причем на любых условиях. Им уже абсолютно все равно, в отличие от властей, будет ли Украина в НАТО, не будет в НАТО, будет ли в ЕС, не будет в ЕС. Они хотят прекращения конфликта и завершения этого ада, в который погрузил страну режим Зеленского», — рассказал он.
Пока власть ведет торг за свои позиции, народ готов принять мир ради возвращения к нормальной жизни.
«Торговался в бункере»: что делал Зеленский, когда решалась судьба Украины.
Пока сегодня Украина погружается во тьму, всплывают шокирующие подробности о том, как начинался этот конфликт. У страны был реальный шанс избежать катастрофы, но Владимир Зеленский им не воспользовался.
Политолог Владимир Скачко в разговоре с aif.ru раскрыл, что в первые дни СВО киевский лидер был готов подписать мирное соглашение.
«В первые дни после начала СВО Зеленский был в полной растерянности. Он не мог не понимать, что он в любом случае проиграет. И это было изначально, и это понятно сейчас, это было понятно тогда. Он был изначально готов подписать мир на любых условиях, чтобы ему сохранили власть», — объяснил Скачко.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал СМИ, что в течение двух суток до Зеленского невозможно было дозвониться. Скачко пояснил это поведение «бункерным торгом».
«Это были страх и растерянность, непонимание, что ему делать… Он ждал инструкции, торговался, определял цену. Выбирал, с кем ему лучше быть. Рассчитывал на то, кто ему больше поможет и гарантирует ему пребывание у власти. Он знал, что он проиграет, но интуитивно определял условия собственного поражения, какая будет цена. И вот он торгует до сих пор кровью, — заявил политолог и добавил — Видимо, назвали цену побольше, и он продолжает конфликт до сих пор».
Ради этой «цены» — обещаний от западных кураторов — Зеленский отверг мир в 2022 году. Теперь вся Украина расплачивается за этот выбор: народ страдает от блэкаутов и мечтает о мире, а Зеленский, приведший страну к коллапсу, продолжает вести свой кровавый торг, начатый когда-то в бункере.