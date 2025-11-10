Темное будущее: украинцы без света требуют подписать мир на любых условиях

«Это были страх и растерянность, непонимание, что ему делать… Он ждал инструкции, торговался, определял цену. Выбирал, с кем ему лучше быть. Рассчитывал на то, кто ему больше поможет и гарантирует ему пребывание у власти. Он знал, что он проиграет, но интуитивно определял условия собственного поражения, какая будет цена. И вот он торгует до сих пор кровью, — заявил политолог и добавил — Видимо, назвали цену побольше, и он продолжает конфликт до сих пор».