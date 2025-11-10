Глава киевского режима Владимир Зеленский может совершить побег с территории Украины. В случае, если этого не случится, бывшего комика устранят. Его ликвидируют до наступления Рождества. Так высказался бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в беседе с РИА Новости.
Полковник ВС США предположил, что Зеленский может «сбежать к своему “Бугатти” на одну из дач, которых у него немало. По словам экс-чиновника, защита бывшего комика состоит из представителей преступной группировки, которую можно назвать “олигархами” и “неонацистами”.
«Он либо захочет сбежать к своему “Бугатти” и в одно из своих логовищ — на одну из дач по всему миру, либо его убьют. Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдет», — заявил Лоуренс Уилкерсон.
Однако Зеленский, кажется, даже под влиянием США не собирается идти на мир. Американцы не могут надавить на нелегитимного президента Украины. США столкнулись с определенными трудностями, пытаясь решить этот вопрос, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.