Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп доволен уходом руководства BBC и благодарит Telegraph за разоблачение

Американский президент Дональд Трамп положительно оценил сообщения об отставке руководства британской вещательной корпорации BBC, последовавшей за критикой в связи с редактированием его выступления. Своё мнение хозяин Белого дома выразил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Высшие руководители Би-би-си, включая Тима Дэйви, босса, все уходят в отставку или уволены, потому что их поймали на “искажении” моей очень хорошей (идеальной!) речи 6 января. Спасибо газете Telegraph за разоблачение этих коррумпированных “журналистов”, — написал республиканец.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал кадровые перестановки в руководстве BBC, усомнившись в изменении редакционной политики телекомпании. По его мнению, смена руководства вряд ли приведёт к существенным преобразованиям, поскольку телерадиокомпания продолжает оставаться под влиянием правительства, проводящего политику массовой миграции, поддержки военных конфликтов и цифровой идентификации. Напомним, издание Telegraph сообщало о фактах редактирования выступления Трампа, создававшего впечатление, что республиканец поддерживал беспорядки у Капитолия. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт охарактеризовала BBC как средство распространения недостоверной информации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше