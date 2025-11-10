Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал кадровые перестановки в руководстве BBC, усомнившись в изменении редакционной политики телекомпании. По его мнению, смена руководства вряд ли приведёт к существенным преобразованиям, поскольку телерадиокомпания продолжает оставаться под влиянием правительства, проводящего политику массовой миграции, поддержки военных конфликтов и цифровой идентификации. Напомним, издание Telegraph сообщало о фактах редактирования выступления Трампа, создававшего впечатление, что республиканец поддерживал беспорядки у Капитолия. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт охарактеризовала BBC как средство распространения недостоверной информации.