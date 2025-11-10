Ричмонд
Трамп обвинил «Би-би-си» в попытке повлиять на выборы президента США

Американский лидер назвал журналистов корпорации «Би-би-си» коррумпированными.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил британскую вещательную корпорацию «Би-би-си» в том, что она пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США в 2024 году.

Речь идёт о ролике, показанном этим СМИ в октябре 2024 года. Видеозапись содержала выступление Трампа на митинге, который проходил в январе 2021 года. Газета The Daily Telegraph ранее написала о том, что британская вещательная корпорация подделала речь республиканца и представила всё в таком виде, будто бы он призывал людей к захвату Капитолия.

«Ключевые лица в “Би-би-си”, включая босса Тима Дэйви, увольняются/уволены, поскольку их поймали на фальсификации моей очень хорошей (идеальной!) речи относительно 6 января», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент также поблагодарил газету The Telegraph за опубликованную информацию и назвал журналистов «Би-би-си» коррумпированными. Кроме того, глава Белого дома напомнил, что эта корпорация представляет Британию, которую, по словам президента, многие считают союзником США.

Трамп охарактеризовал всю ситуацию «как ужасную для демократии».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обрушилась с критикой на «Би-би-си», обвинив вещательную корпорацию в распространении дезинформации. Она также добавила, что «машина левой пропаганды» финансируется за счёт британских налогоплательщиков.

