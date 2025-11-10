Трамп обвинил «Би-би-си» в попытке повлиять на выборы президента США

Речь идёт о ролике, показанном этим СМИ в октябре 2024 года. Видеозапись содержала выступление Трампа на митинге, который проходил в январе 2021 года. Газета The Daily Telegraph ранее написала о том, что британская вещательная корпорация подделала речь республиканца и представила всё в таком виде, будто бы он призывал людей к захвату Капитолия.