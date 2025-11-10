Сырский утверждает, что ситуация в Красноармейске под полным контролем

Интенсивность боёв в Покровске снизилась, в городе в целом спокойно, хотя украинские военные готовятся к любому развитию событий. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что существуют несколько вариантов действий. Он отметил, что снабжение на этом направлении восстановлено, поэтому поводов для паники нет.