Сырский утверждает, что ситуация в Красноармейске под полным контролем

Интенсивность боёв в Покровске снизилась, в городе в целом спокойно, хотя украинские военные готовятся к любому развитию событий. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что существуют несколько вариантов действий. Он отметил, что снабжение на этом направлении восстановлено, поэтому поводов для паники нет.
Ранее глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщал Владимиру Путину о блокировке 31 украинского батальона в районе Покровска и Димитрова. Минобороны России утверждало, что украинская армия пытается прорвать кольцо и несколько раз штурмовала позиции противника.
Сырский признавал, что ситуация в Покровске и Мирнограде остаётся сложной, но отрицал факт окружения. В начале ноября Владимир Зеленский приехал на передовую, чтобы поддержать бойцов, и отметил, что остаются задачи, которые нужно решить. Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов подчеркнул, что все решения принимаются военным командованием.
The New York Times писала, что сражения под Покровском напоминают игру «ударь крота», где из-за нехватки людей украинские подразделения перебрасываются туда, где опаснее всего, а российские войска пользуются разрывами в обороне.
