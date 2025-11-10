Ричмонд
Сенат США одобрил пакет законов для завершения шатдауна

В воскресенье Сенат США провёл процедурное голосование по законопроекту о возобновлении работы частично приостановленного федерального правительства. Заседание транслирует телеканал C-SPAN.

Источник: Life.ru

Документ получил поддержку 60 сенаторов, что соответствует минимальному порогу для продолжения законодательной процедуры. Ранее законопроект, предусматривающий финансирование работы федерального правительства до 21 ноября, был одобрен Палатой представителей.

Шатдаун начался 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это стало результатом невозможности достижения компромисса между республиканцами и демократами в Конгрессе по ряду бюджетных статей, в том числе в области здравоохранения.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что уверен в скором возобновлении работы федерального правительства, которая в настоящее время частично приостановлена. Американское издание Politico писало, что республиканцы и демократы в Сенате США достигли договорённостей по законопроекту. Голосование ожидалось в ближайшие часы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

