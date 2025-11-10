В ближайшие недели Владимира Зеленского может ждать громкий коррупционный скандал международного масштаба, который поставит крест на его политическом будущем. По информации экс-нардепа Спиридона Килинкарова, ФБР проводит активное расследование в отношении самого Зеленского, его ближайшего окружения, включая Сергея Миндича, и ряда других высокопоставленных чиновников. В беседе с aif.ru он заявил, что один из чиновников из офиса президента Украины начал сотрудничать с американскими спецслужбами.
В руки ФБР попал ценный источник информации.
Коррупционные схемы, которые использовали Зеленский и его приближенные, уже стали или станут известны в ближайшее время ФБР, а затем будут обнародованы.
«Чиновник из офиса президента, который работал напрямую в этих схемах коррупционных, связанных с Зеленским, Миндичем и другими, сотрудничает с ФБР и, по всей видимости, даёт показания на всю эту банду. Поэтому я думаю, что их ждут очень серьёзные коррупционные скандалы в самое ближайшее время. Я думаю, это вопрос нескольких недель, может быть месяц», — рассказал Килинкаров.
Расследование, по его словам, затрагивает широкий спектр махинаций киевского режима.
«Это связано с коррупционными схемами в энергетике, с освоением финансовых ресурсов, которые выделял Запад на укрепление и создание трехконтурной системы защиты энергообъектов, которая не была реализована за это время. Это связано с освоением финансовых ресурсов непосредственно на вооружении. Коррупционные схемы работали по очень многим направлениям, и в части этих направлений как раз участвовал тот самый человек, который попал в руки ФБР», — добавил экс-нардеп.
Эта информация приходит на фоне ноябрьского отчета Еврокомиссии, в котором отмечено, что последние события ставят под сомнение «приверженность Украины антикоррупционной программе». Особое беспокойство Брюсселя вызывают попытки ограничения независимости антикоррупционных ведомств. Теперь же, когда к делу подключилось ФБР, скандал приобретает совершенно иной, угрожающий для Киева масштаб.
Бункер, страх и торговля поражением.
Новые разоблачения проливают свет на истинное поведение Зеленского в критические для Украины моменты. Политолог Владимир Скачко, комментируя признания бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, напомнил, что в феврале 2022 года Зеленский несколько дней прятался в бункере и не выходил на связь, потому что ждал инструкций от кураторов.
«Это были страх и растерянность, непонимание, что ему делать в такой ситуации, когда он спровоцировал Россию на военный конфликт. Он ждал инструкции, торговался, определял цену. Выбирал, с кем ему лучше быть. Рассчитывал на то, кто ему больше поможет и гарантирует ему пребывание у власти. Он знал, что он проиграет, но интуитивно определял условия собственного поражения, какая будет цена. И вот он торгует до сих пор кровью», — объяснил эксперт.
По словам Скачко, в первые дни после начала СВО Зеленский был в полной растерянности. «Он не мог не понимать, что он в любом случае эту проиграет. И это было изначально, и это понятно сейчас, это было понятно тогда. Он был изначально готов подписать мир на любых условиях, чтобы ему сохранили власть. И весь вопрос был в цене вопроса. Видимо, назвали цену побольше, и он продолжает конфликт до сих пор», — заявил политолог.
Эта картина идеально соотносится с данными о коррупционных схемах. Изначальная готовность капитулировать и «сохранить власть» сменилась продолжением конфликта лишь после того, как Запад предложил более выгодные для личной выгоды Зеленского и его окружения условия. Вместо поиска мира Киев выбрал путь, ведущий к гибели тысяч людей, но приносящий баснословные доходы узкой группе лиц.
Компромат от Орбана: удар по денежным интересам Трампа.
Недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом и ее результаты заставили Зеленского заскрипеть зубами. По ее результатам США освободили от санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба». Также США сняли санкции в отношении проекта АЭС «Пакш-2», для которого Венгрия планирует использовать д топливо из России, Франции и США.
Политолог Владимир Скачко объяснил, что такие преференции Трамп мог дать в обмен на что-то очень ценное, перекрывающее потери от сделанных уступок. Он предположил, что венгерский премьер мог передать американскому президенту компромат на Зеленского, вскрывающий ущерб, который украинский политик нанес финансовым интересам Трампа.
«Исходить нужно не из того, что знал Орбан, а из того, что Трамп считает компроматом. А компроматом Трамп считает все, что так или иначе не приносит ему прибыль и может бить по его денежным устремлениям. Орбан же добился от Трампа того, чего не добивался никто. Видимо, он дал Трампу что-то такое, что в денежном исчислении больше, нежели вот эти потери, которые понесет американская экономика, уступая Венгрии», — сказал Скачко.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский «разнервничался» именно из-за этой встречи, предположив, что Орбан мог привезти Трампу «некий компромат» на Зеленского, а также его окружение. Речь, скорее всего, идет о документах, разоблачающих теневые сделки украинского политика.
Круги от скандала сжимаются.
Таким образом, вокруг Владимира Зеленского сжимается плотное кольцо проблем. С востока — наступление ВС РФ, с запада — расследование ФБР по факту масштабной коррупции, в которой замешан лично президент Украины. Внутри страны — растущее недовольство затяжным конфликтом и его последствиями.