Стало известно, что РФ и Индия готовят соглашение о защите трудовых мигрантов

Летом глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин говорил, что в Россию собираются приехать около миллиона индийцев, но ведомство эту информацию не подтвердило. Сейчас индийцы в России чаще всего работают в строительстве и текстиле, однако растёт интерес к специалистам в машиностроении и электронике.