Стало известно, что РФ и Индия готовят соглашение о защите трудовых мигрантов

Москва и Нью-Дели обсуждают договор, который должен закрепить права индийских работников в России и позволить привлечь больше специалистов в ближайшие годы. По данным The Economic Times, документ могут подписать во время визита Владимира Путина в Индию.
Ранее NDTV и News18 сообщали, что поездка может пройти 5−6 декабря. Путин говорил, что собирается встретиться с премьером Нарендрой Моди в начале месяца. Посол России Денис Алипова отметил, что стороны готовят большой пакет соглашений по разным направлениям.
The Economic Times уточняет, что тему трудовой миграции обсуждали министры труда двух стран на встрече в Дохе 5 ноября. Российское Минтруда установило общую квоту на иностранных работников в 2025 году — почти 235 тысяч человек, из них для граждан Индии выделено более 71 тысячи мест.
Летом глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин говорил, что в Россию собираются приехать около миллиона индийцев, но ведомство эту информацию не подтвердило. Сейчас индийцы в России чаще всего работают в строительстве и текстиле, однако растёт интерес к специалистам в машиностроении и электронике.
