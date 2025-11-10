В российских регионах набирают резервистов для защиты критической инфраструктуры

В российских регионах стартовала кампания по набору резервистов, которые будут охранять критически важные объекты.
Это стало возможным после того, как президент подписал закон, разрешающий использовать резервистов не только в военное, но и в мирное время. Сейчас такая работа идёт примерно в двадцати субъектах страны. Добровольцы получат статус военнослужащих, соцгарантии и выплаты.
Формировать отряды начали ещё до вступления закона в силу. Первыми об этом сообщили власти Ленинградской области, где появился БАРС-47 для отражения атак дронов и диверсий. К середине ноября аналогичные программы запущены почти в двадцати регионах. В Татарстане резервисты охраняют нефтяные объекты, часть бойцов уже отправилась на сборы в Казань. В Башкирии из них создают мобильные группы для защиты предприятий ТЭК и химпрома. В Нижегородской области первые пятнадцать человек заключили контракты и прошли подготовку.
В приграничных областях — Белгородской, Брянской и Курской — отряды БАРС действовали ещё раньше. Теперь там формируют новые подразделения. В законе не указано, что резервисты обязаны служить только в своём регионе, но в типовых договорах это условие прописано. Например, нижегородский БАРС-НН работает только в пределах области.
В пограничных регионах резервисты также будут защищать от диверсий, помогать при эвакуации и обеспечивать режим КТО. Привлечение резервистов проходит в формате специальных сборов, порядок которых определяет правительство. Возрастной предел — до 50 лет для рядовых и сержантов и до 60−65 лет для офицеров. Требуются граждане без судимостей и с образованием не ниже девяти классов.
Сборы могут длиться до полугода. В это время резервисты приравниваются к военным и получают выплаты. Им сохраняют средний заработок на основном месте работы и добавляют премии за выполнение задач. В случае гибели семьи получают положенные компенсации.
Размер выплат зависит от региона. В Брянской области рядовые будут получать около 40 тысяч рублей в месяц, командиры — до 99 тысяч, плюс доплаты за дежурства и разовые выплаты. В других регионах суммы меньше, но за участие в сборах предусмотрены крупные премии — например, в Тульской области до 150 тысяч рублей для офицеров.
