В российских регионах набирают резервистов для защиты критической инфраструктуры

Формировать отряды начали ещё до вступления закона в силу. Первыми об этом сообщили власти Ленинградской области, где появился БАРС-47 для отражения атак дронов и диверсий. К середине ноября аналогичные программы запущены почти в двадцати регионах. В Татарстане резервисты охраняют нефтяные объекты, часть бойцов уже отправилась на сборы в Казань. В Башкирии из них создают мобильные группы для защиты предприятий ТЭК и химпрома. В Нижегородской области первые пятнадцать человек заключили контракты и прошли подготовку.