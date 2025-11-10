«Конфронтация от их безудержного желания заработать». Глава МИД Рыженков обнародовал причину закрытия Литвой границы с Беларусью

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал причиной конфронтации с Литвой безудержное желание Вильнюса заработать политические очки, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Так, глава внешне политического ведомства заметил, что на западном контуре Беларусь вынуждена реагировать на поступки соседних стран. Причиной закрытия Литвой границы с Беларусью он назвал желание получить политические бонусы.
— Эта конфронтация от их безудержного желания заработать на конфликтном потенциале, то есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это, — рассказал он.
Рыженков подчеркнул, что просто иными способами в ЕС страны Балтии себя проявить не могут. И пояснил, что в этих государствах промышленность «понимаем какая», логистику они сами перекрывают, а в плане демографии катятся в пропасть.
— Поэтому хоть как-то, хоть что-то, — охарактеризовал политическое положение стран Балтии министр иностранных дел.
Накануне МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры: «Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой».
Но еще Литва хочет перекрыть доступ белорусским грузам по железной дороге.