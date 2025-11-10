«Конфронтация от их безудержного желания заработать». Глава МИД Рыженков обнародовал причину закрытия Литвой границы с Беларусью

— Эта конфронтация от их безудержного желания заработать на конфликтном потенциале, то есть заработать политические очки, показав всему Европейскому союзу, дескать, смотрите, мы сдерживаем орды варваров, уважайте нас за это, помогайте нам за это, — рассказал он.