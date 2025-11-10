Сильвестр Сталлоне сообщил, что покидает Нью-Йорк после выборов нового мэра — левого демократа и популиста Мамдани. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков.
По словам актёра, он прожил в городе около 40 лет и считал его лучшим местом на земле, но теперь всё изменилось. Сталлоне отметил, что не хочет наблюдать, как, по его мнению, разрушается тот город, который он любил.
Он добавил, что многие жители ждут, что всё будет бесплатно, и это, как считает актёр, ведёт к упадку.
Пушков назвал решение Сталлоне символом разочарования части американцев в политике крупных городов. В сети обсуждают, что уход голливудской звезды стал своеобразной реакцией на перемены в общественных настроениях США.
