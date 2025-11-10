Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США согласовал пакет законопроектов по завершению шатдауна

Пакет законопроектов по возобновлению работы правительства США поддержали 60 сенаторов.

Источник: Аргументы и факты

Сенат Конгресса США провёл процедурное голосование, в рамках которого согласовал пакет законопроектов, который предполагает завершение шатдауна (приостановка деятельности американского правительства). Трансляцию заседания вёл телеканал C-Span.

Ранее газета Politico написала, что члены Республиканской и Демократической партий в Сенате пришли к общему мнению по этому вопросу.

Пакет был поддержан 60 членами законодательного органа, что является необходимым минимумом для одобрения инициатив. Против проголосовали 40 сенаторов.

Это решение поможет обеспечить финансирование деятельности Конгресса, министерства сельского хозяйства США, управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), а также позволит продолжать реализацию строительных проектов Пентагона и программ для ветеранов. Указанная мера распространяется на весь 2026 финансовый год.

Остальные органы власти будут получать финансирование до 30 января 2026 года в рамках соответствующей резолюции.

После процедурного голосования должно быть проведено окончательное рассмотрение пакета в Сенате. Кроме того, необходимо, чтобы его согласовала Палата представителей и подписал глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что законодательный орган продолжит заседание до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы американского правительства.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше