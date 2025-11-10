Сенат США согласовал пакет законопроектов по завершению шатдауна

Сенат Конгресса США провёл процедурное голосование, в рамках которого согласовал пакет законопроектов, который предполагает завершение шатдауна (приостановка деятельности американского правительства). Трансляцию заседания вёл телеканал C-Span.
Ранее газета Politico написала, что члены Республиканской и Демократической партий в Сенате пришли к общему мнению по этому вопросу.
Пакет был поддержан 60 членами законодательного органа, что является необходимым минимумом для одобрения инициатив. Против проголосовали 40 сенаторов.
Это решение поможет обеспечить финансирование деятельности Конгресса, министерства сельского хозяйства США, управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), а также позволит продолжать реализацию строительных проектов Пентагона и программ для ветеранов. Указанная мера распространяется на весь 2026 финансовый год.
Остальные органы власти будут получать финансирование до 30 января 2026 года в рамках соответствующей резолюции.
После процедурного голосования должно быть проведено окончательное рассмотрение пакета в Сенате. Кроме того, необходимо, чтобы его согласовала Палата представителей и подписал глава Белого дома Дональд Трамп.
Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил, что законодательный орган продолжит заседание до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возобновлении работы американского правительства.