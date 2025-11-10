Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что организация не участвует в решении украинского конфликта.
В интервью РИА «Новости» он отметил, что генсек Антониу Гутерриш и его команда не сохраняют нейтралитет и фактически заняли сторону Киева, нарушая положения устава о беспристрастности сотрудников ООН.
Небензя подчеркнул, что в пресс-офисе генсека игнорируют действия Украины против гражданских лиц, в том числе на территории России. По его словам, из-за этого он не видит, какую роль ООН может играть в текущей ситуации.
Дипломат также усомнился, что представители организации вообще стремятся участвовать в урегулировании, добавив, что «для них места за этим столом не предусмотрено».
Ранее посол Константин Долгов говорил, что Москва собирается начать процесс выбора нового генсека ООН раньше срока. Он назвал Антониу Гутерриша слабым руководителем, зависящим от западных стран, и отметил, что тот не реагировал на обстрелы российских граждан западным вооружением.
