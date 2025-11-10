РФ и Индия ведут переговоры о гарантиях для индийских трудовых мигрантов

Россия и Индия готовят соглашение, которое обеспечит защиту прав индийских трудовых мигрантов на территории РФ. Об этом сообщает The Economic Times. По его данным, документ поможет увеличить количество индийских специалистов, работающих в России, в ближайшие годы. Вопрос обсуждался на переговорах министров труда двух стран Антона Котякова и Мансуха Мандавии, прошедших на прошлой неделе.
Как уточняется, подписание соглашения может состояться во время визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели, где запланирована его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди. Российский лидер ранее заявлял о намерении посетить Индию в начале декабря, а местные СМИ называли возможной датой поездки 5−6 декабря.
Сейчас индийские рабочие трудятся в России в основном в строительстве и текстильной промышленности. В то же время растет потребность в специалистах по машиностроению и электронике.
По данным российского Минтруда, квота на привлечение индийских работников в 2025 году составляет 71 тысячу 800 человек — почти треть от общего числа иностранных трудовых квот, передает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы «в основном» прекратила приобретение российской нефти. 31 октября в СМИ появилась информация о том, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp (IOC) закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не попали под западные санкции.