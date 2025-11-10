Вооруженные силы России ликвидировали французского наемника Бенжамена Дихе, известного под позывным Benson.
Он с 2022 года воевал на стороне Украины в составе иностранного подразделения Revanche International, которое эксперты связывают с радикальными формированиями. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
По его данным, Дихе погиб в Запорожской области во время операции российских войск. Ранее, в 2024 году, его подразделение было разгромлено под Левадным, после чего он покинул фронт. Однако в 2025 году вернулся и погиб при выполнении первого задания.
Рожин также напомнил, что у украинской армии остаются слабые возможности для защиты от высокоточного вооружения России. Он отметил, что российские корректируемые авиабомбы стали значительно точнее, что позволило отказаться от прежней тактики свободного бомбометания. Украинская сторона, по его словам, почти не имеет средств для перехвата таких боеприпасов.
