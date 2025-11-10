Сенат США одобрил законопроект о завершении шатдауна

Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект, который позволит прекратить шатдаун и восстановить работу правительства.
Как сообщает CNN, за документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40. Теперь проект направят в Палату представителей, после чего его подпишет президент Дональд Трамп.
Соглашение стало результатом переговоров группы умеренных демократов с республиканскими лидерами и Белым домом. В обмен на возобновление работы правительства стороны договорились провести отдельное голосование по продлению субсидий на доступное здравоохранение.
Источники Politico и Fox News отметили, что документ получил поддержку обеих партий и станет основой для нового бюджетного плана. Он включает финансирование Министерства сельского хозяйства, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, ведомства по делам ветеранов, военных строительных проектов и работы Конгресса на весь финансовый год. Остальные ведомства будут временно финансироваться до конца января.
Лидер большинства Джон Тюн пообещал демократам вынести вопрос о продлении субсидий Obamacare на голосование в декабре. Законопроект также предусматривает восстановление на работе уволенных госслужащих и выплату им компенсаций.
Работа правительства была приостановлена в начале октября. После этого администрация Трампа заморозила десятки миллиардов долларов, предназначенных для инфраструктуры и энергетических проектов в демократических штатах. За последние сорок лет США пережили десять шатдаунов, включая самый длительный в 2018—2019 годах, когда правительство не работало 35 дней из-за спора о строительстве стены на южной границе.
