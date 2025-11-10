Ричмонд
Сенат США одобрил законопроект о завершении шатдауна

Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект, который позволит прекратить шатдаун и восстановить работу правительства.

Как сообщает CNN, за документ проголосовали 60 сенаторов, против — 40. Теперь проект направят в Палату представителей, после чего его подпишет президент Дональд Трамп.

Соглашение стало результатом переговоров группы умеренных демократов с республиканскими лидерами и Белым домом. В обмен на возобновление работы правительства стороны договорились провести отдельное голосование по продлению субсидий на доступное здравоохранение.

Источники Politico и Fox News отметили, что документ получил поддержку обеих партий и станет основой для нового бюджетного плана. Он включает финансирование Министерства сельского хозяйства, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, ведомства по делам ветеранов, военных строительных проектов и работы Конгресса на весь финансовый год. Остальные ведомства будут временно финансироваться до конца января.

Лидер большинства Джон Тюн пообещал демократам вынести вопрос о продлении субсидий Obamacare на голосование в декабре. Законопроект также предусматривает восстановление на работе уволенных госслужащих и выплату им компенсаций.

Работа правительства была приостановлена в начале октября. После этого администрация Трампа заморозила десятки миллиардов долларов, предназначенных для инфраструктуры и энергетических проектов в демократических штатах. За последние сорок лет США пережили десять шатдаунов, включая самый длительный в 2018—2019 годах, когда правительство не работало 35 дней из-за спора о строительстве стены на южной границе.

Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
