Над Россией сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1356-й

Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Главков ВСУ Александр Сырский утверждает, что интенсивность боевых действий в Покровске (Красноармейске) снизилась, а украинская армия контролирует ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится Дональда Трампа, и назвал Вашингтон стратегическим партнером Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30.

8:16 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные» и опроверг данные о том, что их октябрьская встреча в Белом доме прошла напряженно.

Он также заявил, что не боится Трампа, и назвал Украину стратегическим партнером США.

8:11 Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что интенсивность боевых действий в Покровске (Красноармейске) снизилась, ситуация в городе в целом «контролируемая», но у украинской армии есть планы для всех вариантов развития событий.

8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский дрон над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

29 беспилотников сбили над Брянской областью, по семь — в Курской области и над Черным морем, по пять — в Липецкой и Смоленской областях. Еще три БПЛА уничтожили над Крымом, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской.

8:01 Сегодня 1356-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

