Над Россией сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1356-й

29 беспилотников сбили над Брянской областью, по семь — в Курской области и над Черным морем, по пять — в Липецкой и Смоленской областях. Еще три БПЛА уничтожили над Крымом, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской.