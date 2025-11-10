Мэр Челнов Наиль Магдеев представил новых руководителей на планерке

Генеральным директором ООО «Предприятие автомобильных дорог» назначен Илья Черкашин.
«Наш коллега проявил себя с положительной стороны, работая на одном из муниципальных предприятий. Его деловые качества мы смогли проверить в деле», — отметил Наиль Магдеев.
Черкашин — коренной челнинец: здесь учился, получил высшее образование, начинал трудовую деятельность с инженерных должностей. Работал механиком, затем заместителем генерального директора на предприятии автомобильных дорог, после чего возглавил муниципальное предприятие «Парки и скверы».
«Благодаря усилиям коллектива, в котором он работал, благодаря его настойчивости предприятие активно и добросовестно работало и работает. При нем была создана служба, и сегодня мы видим, что наши общественные пространства содержатся в приличном состоянии», — подчеркнул мэр.
Глава Челнов отметил и работу по укреплению материально-технической базы, и способность продолжать начатые до него процессы.
«Достаточно молодой. Если в этом возрасте себя не проявлять — когда проявлять?» — сказал Магдеев, сделав акцент на приходе нового поколения управленцев.
Сейчас предприятие вступает в ключевой период года — сезон снегопадов и высоких нагрузок.
«И зимой, и летом, и весной, и осенью предприятие автомобильных дорог выполняет важнейшие функции. Мы желаем вам успехов. Пусть все сложится. Мы на вас надеемся», — добавил мэр.
Второе назначение — на должность руководителя муниципального унитарного предприятия «Парк культуры и отдыха». Им стал Артем Уткин.
«Родился в Челнах, учился в Челнах, образование получил в Челнах. Прошел хорошую трудовую закалку. Работал на КАМАЗе — а это уже знак качества», — отметил Наиль Магдеев.
По словам мэра, работа на КАМАЗе — серьезная школа, которая формирует прочные профессиональные навыки. В последние годы Артем Уткин был заместителем руководителя парка культуры и отдыха, работая в команде Ильи Черкашина.
«Хозяйство изнутри знает. Надеемся, что и у вас, Артем Иванович, все получится. Хозяйство большое, есть перспективные планы: развитие общественных пространств, улучшение зеленого наряда города. Вы об этом хорошо знаете», — подчеркнул глава города.
Особо Магдеев отметил, что предприятие в последние годы активно работало над обновлением инфраструктуры, укреплением базы и кадрового потенциала.
«Тот курс, который вы с предыдущим руководителем определили, — укрепление материально-технической базы, кадрового состава, все, что необходимо полумиллионному городу в части чистоты, благоустройства, озеленения, цветочного хозяйства, — будем наращивать. Успехов вам», — сказал мэр.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.