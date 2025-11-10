Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мьянма депортировала 9 тыс. мигрантов, работавших в кол-центрах

По данным правительства, большинство нелегальных мигрантов прибывают в округ Мьявади штата Карен из Таиланда.

Источник: Аргументы и факты

С 30 января по 5 ноября 2025 года правительство Мьянмы провело операцию по депортации 9 403 нелегальных мигрантов, занятых в мошеннических кол-центрах на территории комплекса KK Park, расположенного рядом с границей с Таиландом. Об этом сообщает государственная газета Global New Light of Myanmar.

По информации правительства, большинство нелегальных иммигрантов прибывают в округ Мьявади штата Карен из Таиланда. С января по ноябрь 2025 года было задержано 10 762 нелегала, из которых 9 403 уже депортированы, оставшиеся 1 359 продолжают находиться под стражей и ожидают процесса репатриации.

Полиция Мьянмы также активно расследует деятельность онлайн-мошенников и организаторов подпольных игорных клубов, которые функционируют не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан, граничащего с Таиландом, Лаосом и Китаем. Мьянма также сотрудничает с соседними государствами и международными организациями для эффективного противодействия деятельности мошеннических кол-центров и другим видам правонарушений.

Ранее сообщалось, что правительство Мьянмы продолжает ликвидацию инфраструктуры мошеннического кол-центра KK Park, расположенного в приграничном с Таиландом районе.