Мьянма депортировала 9 тыс. мигрантов, работавших в кол-центрах

С 30 января по 5 ноября 2025 года правительство Мьянмы провело операцию по депортации 9 403 нелегальных мигрантов, занятых в мошеннических кол-центрах на территории комплекса KK Park, расположенного рядом с границей с Таиландом. Об этом сообщает государственная газета Global New Light of Myanmar.
По информации правительства, большинство нелегальных иммигрантов прибывают в округ Мьявади штата Карен из Таиланда. С января по ноябрь 2025 года было задержано 10 762 нелегала, из которых 9 403 уже депортированы, оставшиеся 1 359 продолжают находиться под стражей и ожидают процесса репатриации.
Полиция Мьянмы также активно расследует деятельность онлайн-мошенников и организаторов подпольных игорных клубов, которые функционируют не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан, граничащего с Таиландом, Лаосом и Китаем. Мьянма также сотрудничает с соседними государствами и международными организациями для эффективного противодействия деятельности мошеннических кол-центров и другим видам правонарушений.
Ранее сообщалось, что правительство Мьянмы продолжает ликвидацию инфраструктуры мошеннического кол-центра KK Park, расположенного в приграничном с Таиландом районе.