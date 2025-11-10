Мьянма депортировала 9 тыс. мигрантов, работавших в кол-центрах

Полиция Мьянмы также активно расследует деятельность онлайн-мошенников и организаторов подпольных игорных клубов, которые функционируют не только в штате Карен, но и на северо-востоке и востоке штата Шан, граничащего с Таиландом, Лаосом и Китаем. Мьянма также сотрудничает с соседними государствами и международными организациями для эффективного противодействия деятельности мошеннических кол-центров и другим видам правонарушений.