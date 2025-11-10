WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» может лишить Киев поддержки

Как сообщалось ранее, следователи ФРГ установили личности всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на яхте «Андромеда» из Ростока к месту преступления в Балтийском море.