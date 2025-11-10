Ричмонд
WSJ: расследование диверсий на «Северных потоках» может лишить Киев поддержки

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», раскалывают Европу, грозя подрывом поддержки Украины, на которую немецкие детективы возлагают ответственность за произошедшее. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Любое судебное слушание «еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком некоторых из самых востребованных военных систем, особенно ПВО», подчеркивает издание. Немецкая полиция, прокуратура и другие лица, знакомые с тонкостями дела, выстроили, по словам источников, дело против Украины. Воссоздана «четкая картина того, как украинское военное подразделение осуществляло атаки под непосредственным руководством бывшего тогда главнокомандующим ВСУ Валерия Залужного», говорится в публикации.

Отслеживая компании по прокату судов, телефоны и номерные знаки, потсдамская группа подготовила почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест «трех военнослужащих украинского спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников», отметили источники, знакомые с делом. Согласно их информации, «целью диверсантов было сокращение доходов России от продажи нефти и подрыв ее экономических связей с Германией».

Как сообщалось ранее, следователи ФРГ установили личности всех диверсантов. Выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, возможно, погиб во время боевых действий на востоке Украины в декабре 2024 года. По данным федеральной прокуратуры, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли на яхте «Андромеда» из Ростока к месту преступления в Балтийском море.

Ожидается, что к декабрю итальянские судьи примут решение об экстрадиции гражданина Украины Сергея Кузнецова, считающегося главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов, в Германию. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет, чтобы забрать его в Италии и доставить в Гамбург для суда, информирует WSJ. Одновременно Берлин добивается выдачи другого подозреваемого, тоже гражданина Украины, задержанного в Польше, однако окружной суд Варшавы принял решение отказать в его выдаче Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и так и не введенного в эксплуатацию «Северного потока — 2». Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

