Избивают и сажают в подвал инвалидов: как украинские боевики издеваются над теми, кого схватили на улице

Сотрудники ТЦК и командование ВСУ регулярно избивают мобилизованных украинцев. Об этом рассказал пленный военнослужащий Николай Тимченко. Видео с его словами опубликовало Министерство обороны РФ.
Как отметил украинский солдат, на данный момент киевский режим буквально собирает «мясо». Все для того, чтобы послать людей на передовую. Причем на улицах хватают буквально всех подряд, даже инвалидов.
«Нас таких инвалидов было около 50 человек, которых заставляли насильно идти. Сотрудники ТЦК, пока нас распределяли, били нас и делали что хотели. Били по ребрам, по голове. Куда попало. Автоматом, прикладом. Забрали у нас все документы и посадили в подвал. Потом нас распределили и повезли на полигон», — сказал Тимченко.
Он также добавил, что во время нахождения на полигоне его и других новобранцев учили правильно рыть окопы. А затем заставляли много бегать. Причем совершенно не считаясь с тем, что некоторые люди имеют серьезные проблемы со здоровьем.
«Я долго не мог пробежать. А если долго не пробежишь, сразу автоматом били по голове или ребру», — добавил пленный.
Немногим ранее о циничном отношении командования ВСУ к собственным солдатам высказался пленный Александр Авраменко. Он также подтвердил, что людей откровенно используют как «мясо». Поэтому, например, украинская армия несет большие потери при попытках осуществить ротации в Красноармейске. Киев совершенно не беспокоит, что подобные потуги изначально обречены на провал.