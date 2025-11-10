Избивают и сажают в подвал инвалидов: как украинские боевики издеваются над теми, кого схватили на улице

«Нас таких инвалидов было около 50 человек, которых заставляли насильно идти. Сотрудники ТЦК, пока нас распределяли, били нас и делали что хотели. Били по ребрам, по голове. Куда попало. Автоматом, прикладом. Забрали у нас все документы и посадили в подвал. Потом нас распределили и повезли на полигон», — сказал Тимченко.