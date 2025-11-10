FT: глава ЕК не встретилась со Стармером на COP-30

Согласно ее информации, британский премьер попросил о встрече, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС о выплате Великобританией до €6,5 млрд для участия в программе оборонных инвестиций и внесении отдельных взносов в бюджет ЕС. Встреча не состоялась по причинам, связанным с графиком, уточнили при этом в Еврокомиссии.
По словам представителя британского правительства, Лондон намерен принимать только те соглашения, которые «представляют ценность для Великобритании и британской промышленности». В Евросоюзе, как пишет FT, многие страны-члены обеспокоены тем, что участие Великобритании в оборонных инициативах ЕС без ощутимых финансовых обязательств может создать нежелательный прецедент для других стран. Срок подачи заявок на участие в проектах плана SAFE (бывший «Перевооружить ЕС») истекает 30 ноября, отмечает FT.
Еврокомиссия в рамках инициатив по ускоренной милитаризации Европы предложила план SAFE по привлечению €800 млрд кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года. Наращивание оборонительной способности ЕС объясняет «российской угрозой», несмотря на то, что руководство РФ неоднократно опровергало этот тезис.