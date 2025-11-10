Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства внутренних дел с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел, который ежегодно отмечается 10 ноября.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

В своём обращении глава региона выразил благодарность за ежедневную работу по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы ежедневно стоите на страже закона, защищаете права и интересы жителей Нижегородской области, вносите огромный вклад в борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом», — отметил Никитин.

Он подчеркнул, что полицейские приходят на помощь людям в самых непростых ситуациях, зачастую подвергая опасности собственную жизнь и здоровье ради спокойствия и безопасности граждан.

«Сделав однажды выбор в пользу служения обществу, вы остаетесь верны этому пути. Мужество, решимость и преданность долгу — качества, которые отличают каждого сотрудника органов внутренних дел, независимо от направления службы», — добавил губернатор.

В завершение своего обращения он поблагодарил сотрудников МВД за профессионализм и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и поддержки со стороны близких.