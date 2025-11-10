«Фуры отгонят на стоянки, водителям позволят вернуться домой». МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси

В Министерстве иностранных дел озвучили решение по литовским фурам, застрявшим в Беларуси после того, как Литва закрыла границу, пишет БелТА.
В МИД сказали, что литовские фуры, скопившиеся на подъездах к погранпунктам «Каменный Лог» и «Бенякони», для обеспечения безопасности и сохранности будут перемещены на специальные стоянки в районе КПП «Котловка». Из-за закрытия Литвой границы в одностороннем порядке в Беларуси остались более 1100 грузовиков, которые принадлежат литовским перевозчикам.
— Для безопасности и сохранности литовских транспортных средств, сконцентрированных преимущественно на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», белорусской стороной принято решение об их перемещении в специально оборудованные места стоянки в районе пункта пропуска «Котловка», — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.
Еще в МИД сказали, что из гуманитарных соображений водителям литовских фур предоставляется возможность покинуть Беларусь и вернуться в места своего постоянного проживания, пока Литва не примет решение о полном возобновлении работы границы. Отмечается, что Минск готов также оказать необходимое содействие иностранным водителям, которые не могут покинуть территорию Беларуси.
При этом в ведомстве подчеркнули, что все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах ЕС и за его пределами, спровоцированы действиями литовских властей, которые в МИД назвали «необдуманными, волюнтаристскими и политизированными». И добавили, что белорусская сторона может применить к литовским грузовикам иные законодательные меры.
— Беларусь оставляет за собой право применить в отношении данных транспортных средств все предусмотренные законом меры, — констатировали в МИД.
Накануне МИД Беларуси прокомментировал заявление Литвы о якобы отказе Беларуси пропустить литовские фуры: «Литва откроет границу и все грузовые автомобили смогут вернуться домой».
При этом глава МИД Рыженков обнародовал причину закрытия Литвой границы с Беларусью: «Конфронтация от их безудержного желания заработать». И также глава МИД заявил, что Литва закрыла границу, чтобы получить деньги от ЕС, как Польша: «Ждите ярких финансовых вливаний».
Еще Литва хочет перекрыть доступ белорусским грузам по железной дороге.