Россия и Индия подпишут соглашение о мобильности рабочей силы

Соглашение о мобильности рабочей силы направлено на расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции. Оно создаст новые возможности для индийских специалистов в России и поможет восполнить нехватку кадров в ряде отраслей. В настоящее время индийские рабочие востребованы в строительстве и текстильной промышленности, однако, по словам источников издания, растёт спрос и на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.