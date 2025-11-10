Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Индия подпишут соглашение о мобильности рабочей силы

Россия и Индия планируют подписать соглашение о мобильности рабочей силы на предстоящем декабрьском саммите. Документ должен упростить трудоустройство индийцев в России. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Источник: Life.ru

«Растущая индийская диаспора может стать опорой индийско-российского партнёрства в ближайшие годы», — приводит издание слова эксперта по России.

Соглашение о мобильности рабочей силы направлено на расширение сотрудничества в сфере трудовой миграции. Оно создаст новые возможности для индийских специалистов в России и поможет восполнить нехватку кадров в ряде отраслей. В настоящее время индийские рабочие востребованы в строительстве и текстильной промышленности, однако, по словам источников издания, растёт спрос и на квалифицированных специалистов в машиностроении и электронике.

Министры труда двух стран обсудили этот вопрос на прошлой неделе в Дохе. К концу 2025 года в России, по установленной квоте, планируется трудоустроить свыше 70 тысяч граждан Индии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что индийские компании фактически прекратили закупку российской нефти. Такое высказывание он сделал во время онлайн-брифинга в Белом доме, отметив, что Нью-Дели «в основном перестал покупать нефть у России». При этом Трамп подтвердил намерение посетить Индию и сообщил, что переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди по вопросам торговли развиваются в позитивном ключе.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше