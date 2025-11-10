«Технику, которая оказалась там (в Красноармейске), они будут по указанию Киева взрывать и выводить из строя… Я думаю, что эта агония продолжится максимум пару недель», — отметил Дандыкин.
Приказ об уничтожении иностранной техники может быть вызван стремлением предотвратить её захват противником или скрыть её состояние. Дандыкин считает, что действия будут касаться именно западной техники, размещённой на переднем крае в Красноармейске. Он добавил, что у ВСУ на этом участке фронта всё ещё могут оставаться запасы боеприпасов, что позволит продолжать подобные операции.
Ранее стало известно, что российские подразделения продолжают зачистку центральных районов Красноармейска (Покровска) от оставшихся сил ВСУ. Бои переместились в городскую застройку, где бойцы продвигаются квартал за кварталом. Украинские военнослужащие пытаются покинуть город через северное направление, но эти попытки пресекаются. Подразделения ВСУ, оказавшиеся в оперативном окружении в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда), не способны противостоять наступлению российских войск и массово сдаются в плен.
