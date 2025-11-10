Приказ об уничтожении иностранной техники может быть вызван стремлением предотвратить её захват противником или скрыть её состояние. Дандыкин считает, что действия будут касаться именно западной техники, размещённой на переднем крае в Красноармейске. Он добавил, что у ВСУ на этом участке фронта всё ещё могут оставаться запасы боеприпасов, что позволит продолжать подобные операции.