Зеленский связал со страхом нежелание Запада отправлять войска на Украину

Экс-комик отметил, что решение о прямом военном участии является суверенным выбором каждой страны. При этом он подчеркнул, что западные лидеры опасаются быть втянутыми в полномасштабный конфликт, и именно этот страх, а не желание их обществ, объясняет промедление с данным шагом.