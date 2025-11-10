Выяснилось, что в США из-за шатдауна задержали более 10 тысяч авиарейсов

В США число задержанных авиарейсов превысило 10 тысяч на фоне продолжающегося шатдауна и нехватки авиадиспетчеров. По данным Reuters, только 9 ноября было отменено более 2,8 тысячи рейсов, а свыше 10,2 тысячи — задержано.
Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что ситуация может ухудшиться к Дню благодарения, если правительство не возобновит работу. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) уже поручило авиакомпаниям сократить число рейсов на 10% к середине ноября.
Сейчас кадровые проблемы зафиксированы в 12 диспетчерских центрах. Даффи отметил, что с начала шатдауна всё больше сотрудников уходят на пенсию, и FAA не хватает от тысячи до двух тысяч специалистов для нормальной работы. По его словам, если раньше увольнялись четыре человека в день, то теперь — до двадцати.
С момента начала шатдауна 1 октября перебои с авиасообщением затронули более четырёх миллионов пассажиров, а ежедневный экономический ущерб оценивается в 285−580 миллионов долларов.
В ночь на 5 ноября текущий шатдаун стал самым продолжительным в истории США. Сейчас около 1,4 миллиона госслужащих либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо работают без зарплаты. Власти также планируют сократить более четырёх тысяч федеральных работников.
Из-за приостановки финансирования Минтранс потребовал снизить интенсивность полётов в 40 крупнейших аэропортах, а Даффи даже допустил возможность полного прекращения авиасообщения в стране из-за рисков для безопасности.
