На границе Белоруссии и Литвы скопилось более тысячи грузовиков

Белорусский МИД сообщил, что на белорусско-литовской границе образовалась очередь из более чем 1,1 тысячи грузовых машин.
Причиной стало одностороннее закрытие литовских пунктов пропуска. Основное скопление транспорта наблюдается у пунктов «Каменный Лог» и «Бенякони».
Чтобы обеспечить безопасность и сохранить имущество перевозчиков, белорусская сторона решила переместить грузовики на специально оборудованные стоянки в районе пункта «Котловка». Водителям разрешено вернуться домой до тех пор, пока Вильнюс не возобновит работу пограничных переходов.
МИД Белоруссии подчеркнул, что готов оказать помощь тем водителям, которые не могут уехать, и обвинил литовские власти в создании кризисной ситуации. По заявлению ведомства, дополнительные расходы перевозчиков и компаний ЕС вызваны «политизированными и необдуманными действиями Литвы».
Минск также напомнил, что оставляет за собой право применить к транспортным средствам все меры, предусмотренные законодательством.
Напряжённость на границе возникла после того, как 29 октября Литва временно закрыла автомобильные переходы с Белоруссией из-за случаев контрабанды сигарет, запущенных через границу с помощью воздушных шаров. В ответ Минск 31 октября ограничил движение по дорогам страны для литовских грузовиков и тракторов.
