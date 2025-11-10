На границе Белоруссии и Литвы скопилось более тысячи грузовиков

Напряжённость на границе возникла после того, как 29 октября Литва временно закрыла автомобильные переходы с Белоруссией из-за случаев контрабанды сигарет, запущенных через границу с помощью воздушных шаров. В ответ Минск 31 октября ограничил движение по дорогам страны для литовских грузовиков и тракторов.