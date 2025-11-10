МИД раскрыл график и направления новых зарубежных визитов Лукашенко

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о предстоящих зарубежных визитах Лукашенко, проинформировал телеканал «Беларусь 1».
О новых поездках белорусского лидера за границу рассказал министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава МИД отметил, что ближайшей командировкой белорусского президента за границу станет визит Александра Лукашенко в Алжир.
— Это одна из стабильно развивающихся экономик Африки и у Беларуси с Алжиром много точек для соприкосновения, — проанонсировал Рыженков.
Также глава внешнеполитического ведомства рассказал, что Минск заинтересован в сотрудничестве с алжирскими властями. Он обратил внимание на независимую, самостоятельную политику, которую Алжир проводит, ориентируясь на национальные интересы.
— Это нас сближает и дает основания полагать, что и договоренности будут такие же, — отметил он.
При этом Рыженков раскрыл, что официальный визит Лукашенко в Алжир станет частью большого маршрута. Так как белорусский президент еще планирует полететь в Бишкек для участия в саммите ОДКБ.
К слову, ранее глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года.
