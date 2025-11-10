Ричмонд
МИД раскрыл график и направления новых зарубежных визитов Лукашенко

МИД сообщил о ближайших визитах Лукашенко за границу.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о предстоящих зарубежных визитах Лукашенко, проинформировал телеканал «Беларусь 1».

О новых поездках белорусского лидера за границу рассказал министр иностранных дел Максим Рыженков. Глава МИД отметил, что ближайшей командировкой белорусского президента за границу станет визит Александра Лукашенко в Алжир.

— Это одна из стабильно развивающихся экономик Африки и у Беларуси с Алжиром много точек для соприкосновения, — проанонсировал Рыженков.

Также глава внешнеполитического ведомства рассказал, что Минск заинтересован в сотрудничестве с алжирскими властями. Он обратил внимание на независимую, самостоятельную политику, которую Алжир проводит, ориентируясь на национальные интересы.

— Это нас сближает и дает основания полагать, что и договоренности будут такие же, — отметил он.

При этом Рыженков раскрыл, что официальный визит Лукашенко в Алжир станет частью большого маршрута. Так как белорусский президент еще планирует полететь в Бишкек для участия в саммите ОДКБ.

К слову, ранее глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года.

А еще мы писали, что белорусский президент два часа рубил дрова после командировки на участок границы с Украиной.

Между тем МИД сказал, что будет с литовскими фурами и их водителями, застрявшими в Беларуси.

