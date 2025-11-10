На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 1,1 тыс. грузовиков

«Все дополнительные расходы грузоперевозчиков, отправителей и получателей грузов в Литве, иных государствах Европейского союза и за его пределами вызваны исключительно необдуманными, волюнтаристскими и политизированными действиями литовских властей», — говорится в сообщении.
Из-за закрытия пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» литовскими властями, скопившиеся грузовики были временно перемещены на специально оборудованную стоянку возле пункта «Котловка». Водителям предоставлена возможность покинуть страну и вернуться домой до возобновления работы границы.
Белорусские власти подчеркнули, что готовы оказать содействие тем водителям, кто не может покинуть страну, и оставляют за собой право применить законные меры в отношении транспортных средств. Ограничения стали ответом на решение Литвы закрыть автодорожную границу 29 октября в связи с контрабандой сигарет, после чего Минск запретил движение по своим дорогам зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов.
Тем временем власти Литвы продолжают организовывать возвращение примерно пяти тысяч грузовиков, застрявших на территории Белоруссии. Процесс будет осуществляться без открытия пунктов пропуска на границе. В Белоруссии, в свою очередь, обвинили Литву в попытках переложить ответственность за ситуацию на белорусскую сторону и отметили, что республика не запрещала возвращение грузовиков.
