На белорусско-литовской границе образовалась очередь из 1,1 тыс. грузовиков

Белорусские власти подчеркнули, что готовы оказать содействие тем водителям, кто не может покинуть страну, и оставляют за собой право применить законные меры в отношении транспортных средств. Ограничения стали ответом на решение Литвы закрыть автодорожную границу 29 октября в связи с контрабандой сигарет, после чего Минск запретил движение по своим дорогам зарегистрированных в Литве грузовиков и тракторов.