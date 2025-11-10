Киев переключился на украинских детей: малышам стали угрожать в рамках мобилизации

Немногим ранее другой пленный, Николай Тимченко, рассказал об ужасном отношении со стороны сотрудников ТЦК. Он подчеркнул, что людей, схваченных на улице, регулярно избивают и даже бросают в подвалы за малейшие провинности. Причем подобное происходит даже с инвалидами.