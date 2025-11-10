Киевский режим стал давить на школьников, чьи родственники отказываются проходить службу в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Павел Котляров. Его слова передает ТАСС.
Как отметил пленный, особенное «внимание» Киев уделяет тем, кто самовольно покинул военную часть. Если у такого человека есть дети, то им приходится несладко.
«Если есть маленькие дети, то сразу же в школе начинают “душить” (угрожать — прим. ред.). Больница душит, если это сэзэчешник (оставивший военную часть — прим.ред.). Придушивают человека, не оставляют вариантов выхода просто», — сказал Котляров.
Он также добавил, что на Украине процветают схемы с якобы избежанием мобилизации. Так, сам он заплатил полторы тысячи долларов, но его все равно забрали.
Немногим ранее другой пленный, Николай Тимченко, рассказал об ужасном отношении со стороны сотрудников ТЦК. Он подчеркнул, что людей, схваченных на улице, регулярно избивают и даже бросают в подвалы за малейшие провинности. Причем подобное происходит даже с инвалидами.