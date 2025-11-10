Военнопленный сообщил о призыве в ВСУ больных ДЦП и раком

Ранее сообщалось, что российская армия взяла в плен целый отряд украинских военнослужащих в районе Красноармейска (Покровска). По сообщениям, выйти из сложившейся ситуации им не удалось. Сдавшиеся бойцы возлагают вину на своё командование, которое, по их словам, бросило их и не выходит на связь уже более 24 часов. Среди пленных много новобранцев, что заметно по их внешности.