Небензя заявил, что не видит роли ООН в урегулировании кризиса на Украине

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 4 ноября заявил, что ряд западных дипломатов, которые начали работать в ООН после начала военной операции на Украине, не знакомились с российскими коллегами, поскольку избегают их из-за соответствующих «указаний». По его словам, в последнее время в ООН «очень сильно изменилось» отношение и к украинским дипломатам — нельзя сказать, что к ним относятся как к обычным политикам.