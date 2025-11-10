Жителям британского города пообещали отремонтировать дорогу через 103 года

Власти города Банбери в Юго-Восточной Англии пообещали жителям отремонтировать дорогу на одной из улиц через 103 года, потому что так обозначено в плане по техническому обслуживанию дорог, материал из The Sun перевел aif.ru.
«Мы живём на этой улице уже 42 года. Здесь ни разу не делали капитальный ремонт. 103 года ожидания — это неслыханно», — поделился местный житель Иэн Бойер.
Он добавил, что эта ситуация просто нелепая.
Член местного совета Эндрю Крайтон согласился с тем, что реконструкция дороги на Хоршем-Клоуз крайне необходима. Однако в муниципалитете ему заявили, что не будут начинать капитальный ремонт из-за того, что все средства направляются в более загруженные районы.