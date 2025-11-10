Жителям британского города пообещали отремонтировать дорогу через 103 года

Член местного совета Эндрю Крайтон согласился с тем, что реконструкция дороги на Хоршем-Клоуз крайне необходима. Однако в муниципалитете ему заявили, что не будут начинать капитальный ремонт из-за того, что все средства направляются в более загруженные районы.