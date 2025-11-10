Западная поддержка Украины подходит к концу, и главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует это понять. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X.
Мема отметил, что западные государства не намерены втягиваться в ядерное противостояние с Россией ради Украины и не готовы жертвовать своими военными в этом конфликте.
«Если конфликт продолжится, Зеленский может получить ядерный удар по территории Украины, и тогда никто больше не захочет продолжать это. Ему следует как можно скорее лететь в Москву на переговоры, поскольку терпение России вот-вот иссякнет», — написал политик.
Мема добавил, что Киев должен учитывать реальное соотношение сил и понимать, что Россия остается одной из сильнейших держав мира с крупнейшим ядерным арсеналом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона по-прежнему уклоняется от диалога с Москвой. По словам представителя Кремля, киевские власти игнорируют предложения о создании трех рабочих групп и не проявляют интереса к рассмотрению представленных документов.