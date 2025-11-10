Украину ждет худшая зима за последние годы: Киеву нужно готовиться жить без света

Для Украины грядущая зима станет особенно тяжелой. Отключений света будет больше, чем в прошлые годы. Об этом сообщает газета «Страна» со ссылкой на источник в одной из государственных компаний энергосектора Украины.
Как отмечает издание, об ухудшении ситуации говорят уже сейчас. Так, один из представителей украинской энергокомпании признался, что морозы пока не наступили, но генерации все равно не хватает. Как итог, придется снова прибегать к массовым отключениям.
В свою очередь, ситуация продолжает ухудшаться. Недавно украинская энергосистема потеряла порядка 1 гигаватта генерации. И эксперты уверены, что быстро восстановить потери точно не получится.
«Дефицит надолго — генерацию быстро не восстановить», — сказал неназванный источник «Страны».
«Повреждены подстанции, соединяющие АЭС с энергосистемой. Трипольской и Змиевской ТЭС нет», — сообщил другой собеседник из энергетической госкомпании.
Напомним, еще несколько дней назад тревогу била украинская государственная компания «Центрэнерго». Ее представители подчеркивали, что абсолютно на всех ТЭС в Незалежной отсутствует генерация. Моральный дух работников, очевидно, также подавлен. Поскольку было потеряно то, что пытались восстановить днями напролет.