Суд восстановил на работе незаконно уволенную замглавы Мошковского района

— С даты предупреждения работника об увольнении и до фактического расторжения договора у работодателя были вакантные должности, которые экс-замглавы администрации могла бы занять. Однако, вопреки требованиям трудового законодательства, они сотруднику предложены не были, — добавили в пресс-службе.