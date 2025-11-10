Суд восстановил на работе незаконно уволенную замглавы Мошковского района

Суд восстановил на работе незаконно уволенную замглавы администрации Мошковского района Новосибирской области. Дело в том, что должность эта была сокращена, и процедура увольнения была проведена работодателем с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
— С даты предупреждения работника об увольнении и до фактического расторжения договора у работодателя были вакантные должности, которые экс-замглавы администрации могла бы занять. Однако, вопреки требованиям трудового законодательства, они сотруднику предложены не были, — добавили в пресс-службе.
Так как трудовые права чиновницы были нарушены, то суд в пользу нее взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.