Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд восстановил на работе незаконно уволенную замглавы Мошковского района

Суд выявил нарушение процедуры увольнения сокращенного сотрудника.

Источник: Комсомольская правда

Суд восстановил на работе незаконно уволенную замглавы администрации Мошковского района Новосибирской области. Дело в том, что должность эта была сокращена, и процедура увольнения была проведена работодателем с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— С даты предупреждения работника об увольнении и до фактического расторжения договора у работодателя были вакантные должности, которые экс-замглавы администрации могла бы занять. Однако, вопреки требованиям трудового законодательства, они сотруднику предложены не были, — добавили в пресс-службе.

Так как трудовые права чиновницы были нарушены, то суд в пользу нее взыскал средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.