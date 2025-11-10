ВСУ пытались деблокировать единственный выход из Красноармейска

Подразделения ВС РФ ведут успешную зачистку в Красноармейске: взяты микрорайоны Лазурный и Динас, железнодорожная инфраструктура и промзона. Бои переместились на север, где наши войска продвинулись на 2 км вдоль улиц Чкалова и Шмидта, уничтожив укрепрайоны ВСУ. За минувшие дни противник потерял свыше 520 человек, включая элиту 68-й бригады, которая сдалась после массированных ударов дронов и TOS.