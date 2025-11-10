Ричмонд
ВСУ пытались деблокировать единственный выход из Красноармейска

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил о попытках украинских формирований (ВСУ) прорвать оборону с целью деблокирования села Гришино. Он подчеркнул, что Гришино является единственным вероятным путём отхода из Красноармейска.

Источник: Life.ru

По словам Пушилина, подразделения союзных сил планомерно отражают эти атаки, не давая противнику осуществить задуманное. Кроме того, были зафиксированы попытки ВСУ осуществить прорыв в северных секторах города.

Подразделения ВС РФ ведут успешную зачистку в Красноармейске: взяты микрорайоны Лазурный и Динас, железнодорожная инфраструктура и промзона. Бои переместились на север, где наши войска продвинулись на 2 км вдоль улиц Чкалова и Шмидта, уничтожив укрепрайоны ВСУ. За минувшие дни противник потерял свыше 520 человек, включая элиту 68-й бригады, которая сдалась после массированных ударов дронов и TOS.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

